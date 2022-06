L'AS Monaco s'offre Takumi Minamino

La suite après cette publicité

L'AS Monaco va piocher chez le vice champion d'Europe. Comme nous vous l'annoncions en exclusivité, un accord avait été scellé entre le club princier et Liverpool pour le transfert de Takumi Minamino. Il ne restait plus qu'à trouver un terrain d'entente avec le Japonais, ce qui est maintenant chose faite puisque le transfert vient d'être officialisé.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Takumi Minamino. Le milieu de terrain offensif international japonais, 27 ans, s’est engagé pour 4 saisons, jusqu’en juin 2026 », annonce Monaco dans son communiqué diffusé ce jour. Il s'agit là de la première recrue du mercato de l'ASM.

Minamino à la relance à Monaco

Pour réaliser ce joli coup, le récent 3e de Ligue 1, qui disputera le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, puis un éventuel barrage pour espérer se qualifier en C1 cette saison, et rejoindre le PSG et l'OM, a déboursé 15 M€, auxquels s'ajoutent 3 M€ de bonus. L'ailier devrait jouer un rôle de premier plan aux côtés de Wissam Ben Yedder et de Kevin Volland.

L'international japonais reste tout de même sur un sentiment d'échec chez les Reds. Arrivé en janvier 2020 en provenance de du RB Salzbourg contre 8,5 M€, il n'a jamais réussi à s'imposer dans l'esprit de Jürgen Klopp. Au fur et à mesure tout de même, il a su bénéficier de plus de temps de jeu mais n'a pas dépassé le statut de remplaçant de Salah, Firmino, Mané, ou plus récemment de Luis Diaz et Jota.