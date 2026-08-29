L’Espagne milite pour Kylian Mbappé Ballon d’Or, la presse anglaise n’a plus de mots pour Rayan Cherki

L’Espagne fait campagne pour Kylian Mbappé

Le quotidien AS fait activement campagne pour Kylian Mbappé dans la course au Ballon d’Or après son triplé étincelant face à la Real Sociedad pour le premier match de la saison au Santiago Bernabéu. Une performance qui marque les esprits des jurés avant le vote du 27 octobre à Londres. “Mbappé se tourne vers le Ballon d’Or”, titre le média madrilène. Avec 58 buts inscrits la saison passée, dont 42 avec le Real Madrid, le double Pichichi et Soulier d’or de la Coupe du Monde compensent l’absence de titres majeurs par des statistiques individuelles écrasantes. Sous la direction de José Mourinho, qui prône l’effort collectif pour décrocher ces distinctions, l’attaquant français a retrouvé une confiance totale et une harmonie parfaite au sein du vestiaire merengue. Face à une concurrence ouverte avec Rodri, Kane, Fabián ou Lamine Yamal, le journal madrilène rappelle que les critères de vote restent flous et que le titre mondial de l’Espagne n’est pas une garantie absolue de triomphe. En soignant ses débuts de saison par des performances éclatantes, Mbappé espère faire pencher la balance auprès des 100 journalistes pour enfin succéder à Ousmane Dembélé.

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Rayan Cherki prend les commandes

Rayan Cherki s’impose comme l’homme fort du début de saison de Manchester City. Déjà double passeur décisif lors de la première journée contre Bournemouth, le Français a récidivé sur la pelouse de Crystal Palace en inscrivant un doublé magique pour éteindre les inquiétudes d’une équipe encore en quête de contrôle collectif. D’abord grâce à un exploit individuel sublime au milieu de quatre défenseurs, puis par un tir puissant de 25 mètres, ses inspirations individuelles ont complètement débloqué une rencontre indécise. D’ailleurs, sur le premier but, le Daily Mail est choqué en se demandant : “Comment sur cette terre un joueur est capable de marquer dans cette position ?” Élu homme du match avec la note exceptionnelle de 9,5, le milieu offensif supplée parfaitement le manque de repères de la reconstruction mancunienne post-Guardiola. Par sa créativité pure et ses pieds magiques, Cherki s’affirme déjà comme le véritable facteur X et le chef d’orchestre de la nouvelle ère Maresca.

Les raisons de l’exclusion d’Enzo Fernández

“Enzo n’avait plus aucune envie de jouer”, titre le Daily Mail, qui reprend les propos de Xabi Alonso, le coach de Chelsea. L’entraîneur espagnol a écarté l’Argentin du groupe lors de la victoire en Carabao Cup contre Luton Town, expliquant que le milieu n’avait ni l’énergie ni "l’envie de jouer" nécessaire. Cette absence survient alors que Manchester City envisage un transfert de 140 millions d’euros, même si Chelsea attend encore une offre officielle. Alonso a précisé qu’il s’agissait d’une décision commune après une discussion avec le joueur. Pour pallier un éventuel départ de Fernández, les Blues explorent déjà des pistes au milieu de terrain, ciblant Alex Scott, jugé intransférable par Bournemouth, ainsi que le Monégasque Lamine Camara. D’ailleurs, le Daily Mirror parle d’un Manchester City déterminé à s’offrir les services d’Enzo Fernández. Mais il est probable que Chelsea demande plus pour son joueur, un prix estimé à 150 millions d’euros.