Juventus : Cristiano Ronaldo pas préoccupé par son futur

À 36 ans, Cristiano Ronaldo n’a plus qu’un an de contrat à la Juventus. Auteur de 81 buts en 97 matches de Serie A avec la Vieille Dame, le Portugais est au coeur d’intenses rumeurs de départ depuis plusieurs mois. Certains l‘annoncent de retour aux Real Madrid, d’autres évoquent un intérêt du Paris Saint-Germain. Présent face aux médias à la veille du match de l’Euro face à la Hongrie, CR7 n’a pas échappé aux questions sur son avenir.

« Je joue au haut niveau depuis 18 ans, ça ne me chatouille même pas. À 18 ou 19 ans, ça m’aurait peut-être perturbé, empêché de dormir tranquillement. Aujourd’hui, à 36 ans, non. Quel que soit le futur, il sera bon. Que je parte ou que je reste, ce n’est pas important. Maintenant, je me concentre totalement sur l’Euro. Une compétition de cette ampleur ne se joue pas souvent. C’est mon 5e Euro, mais je le commence comme si c’était mon premier. Je veux bien démarrer la compétition ce mardi. Essayer de gagner et bien jouer. Des pensées positives, du début à la fin de l’Euro », a-t-il déclaré en conférence de presse.