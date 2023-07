OL, PSG : l’étrange story de John Textor sur Bradley Barcola

Partira-t-il ? Parmi les gros dossiers de l’été, celui de Bradley Barcola. Révélation de l’Olympique Lyonnais la saison dernière (5 buts, 10 passes décisives) en Ligue 1, l’ailier droit des Gones avait formé un duo de feu avec la légende Alexandre Lacazette. Capable de percuter, avec ou sans ballon, la jeune promesse s’est de suite imposée dans le XI de Laurent Blanc. Bradley Barcola a marqué les esprits, à tel point que le Paris Saint-Germain en avait fait sa priorité.

Conscient qu’un tel joueur ne puisse partir aussi rapidement, sans avoir confirmé, l’OL n’est pas et n’a jamais été vendeur pour Bradley Barcola. Récemment, John Textor a publié une mystérieuse story sur Instagram, qui vient sans doute mettre définitivement fin aux rumeurs de départ de sa pépite vers le PSG. Sur celle-ci, on y retrouve un article de RMC Sport disant que les Lyonnais attendraient une offre de 50 M€ pour laisser partir Barcola. Ce à quoi le propriétaire répond : «Au cas où vous ne le sauriez pas, voilà à quoi ressemble une fake news». Un message qui a le mérite d’être explicit. D’autant plus que les Parisiens semblent s’être tourné vers une autre piste, française aussi, en la personne d’Ousmane Dembélé. De quoi laisser les Gones dormir plus sereinement…

