Real Madrid : Thibaut Courtois blessé et forfait avec la Belgique

Le Real Madrid a annoncé ce lundi que Thibaut Courtois «souffrait d’une blessure au muscle adducteur long de la jambe droite, confirmée à la suite d’examens médicaux réalisés dans la journée». Le club merengue a précisé que l’état du gardien belge «serait réévalué dans les prochains jours afin de déterminer la durée exacte de son indisponibilité», alors que les médias madrilènes évoquent une absence de deux semaines.

Avec cette absence, Thibaut Courtois manquera les deux prochains matchs des Diables Rouges, face au Kazakhstan et au Liechtenstein, prévus dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 et décisif pour la première place du groupe. Pour rappel, le Real Madrid a également annoncé la blessure de Federico Valverde plus tôt ce matin.