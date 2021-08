Newcastle a lancé son offre pour Boubacar Kamara

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille s'est considérablement renforcé dans l'entrejeu cet été avec les arrivées de Mattéo Guendouzi et Gerson. Il fallait anticiper le probable départ de Boubacar Kamara, le minot formé au club et en fin de contrat en 2022. Mais à un mois de la fermeture du marché, le joueur de 21 ans est toujours bel et bien là, la faute à un mercato plutôt calme outre-Manche notamment.

Celui qui a débuté 35 matches de Ligue 1 la saison passée suscite des intérêts, même en France où l'AS Monaco ne serait pas insensible à son talent, mais n'a pas encore été l'objet de l'offre espérée par Pablo Longoria, le président olympien. Idéalement, l'OM voudrait récupérer entre 25 et 30 M€.

Une offre d'à peine plus de 10 M€

Or, pour l'instant, on est loin de son tarif. En témoigne l'offre formulée par Newcastle, rapportée par le Daily Mail. En effet, les Magpies auraient proposé à peine plus de 10 M€ (environ 11,7 M€) pour racheter la dernière année de contrat du milieu de terrain.

L'OM va-t-il céder à ce tarif ? On peut se poser la question alors que les offres ne sont pas encore légion. Et Boubacar Kamara serait-il tenté par le nord de l'Angleterre, dans un club qui joue plus souvent le maintien que les places européennes ? Réponse dans les prochains jours.