Luis Enrique : « C’était une blague ? C’est du football pour enfants ? »

Malgré la démonstration du Paris Saint-Germain face à Villarreal (6-0) ce mardi soir en Ligue des Champions, Luis Enrique n’avait pas totalement le sourire après la rencontre. Et pour cause, le technicien espagnol n’a pas du tout apprécié une décision arbitrale survenue à la 74e minute. Alors que le PSG procédait à un triple changement, l’arbitre a estimé que les joueurs sortants prenaient trop de temps et a décidé de laisser les Parisiens évoluer temporairement à huit contre onze. Agacé, Luis Enrique a alors poussé l’un de ses joueurs vers la pelouse, provoquant un carton jaune de l’arbitre à l’encontre de ce dernier, finalement autorisé à rester sur le terrain.

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Une situation qui a particulièrement irrité l’entraîneur parisien, malgré le large succès de son équipe. « Ce qui s’est passé avec les trois changements, c’était une véritable plaisanterie. Si le score avait été de 0-0 et qu’on nous avait retiré trois joueurs… Ensuite, je pousse l’un d’eux, il reçoit un carton jaune et on le laisse continuer. J’aurais dû pousser les deux autres aussi ! C’est quoi ça, un jeu d’enfants ? Il faut aussi respecter les professionnels, tout comme nous respectons le corps arbitral », a-t-il lâché dans des propos rapportés par Marca.