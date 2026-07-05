Everton boucle une recrue en provenance de Chelsea pour 28 M€

Everton tient sa nouvelle recrue. Les Toffees ont trouvé un accord avec Chelsea pour le transfert définitif de Tyrique George. L’opération est estimée à 28 M€, dont environ 21 M€ versés immédiatement, tandis que le montant total pourra atteindre 28 M€ grâce à différents bonus. Chelsea a également négocié une clause de 15 % sur une future revente de son ailier de 20 ans, rapporte Sky Sports.

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Prêté à Everton la saison dernière, George avait disputé 11 rencontres sous les couleurs des Toffees sans inscrire le moindre but, ni délivrer de passe décisive. Le club de Liverpool avait laissé expirer son option d’achat afin de renégocier les modalités de l’opération, un choix qui a finalement débouché sur un accord définitif entre les deux formations.