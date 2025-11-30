Chelsea : Moisés Caicedo déclare la guerre à Arsenal

Alors que le gros choc de Premier League entre Chelsea et Arsenal, deux équipes londoniennes en pleine forme, se déroule ce dimanche, Moisés Caicedo, brillant depuis le début de la saison, a lancé les hostilités dans une interview accordée à The Mirror. Toujours souriant hors du terrain, mais impitoyable à la récupération, l’Équatorien a évoqué son rôle, sa progression et son duel très attendu avec Declan Rice. Considéré comme l’un des meilleurs à son poste, il refuse pourtant ce statut : « non », lâche-t-il quand on lui demande s’il est le numéro un mondial, préférant se voir comme « la meilleure version » de lui-même. Il assure pouvoir encore apporter davantage, citant son pressing décisif contre Tottenham. Admiratif de Rice, pour lequel il avait voté dans l’équipe-type PFA, il parle d’un face-à-face « très spécial » tout en rappelant qu’il ne s’agit pas d’une vraie rivalité : « on nous compare souvent, mais on ne se fait pas concurrence. »

Caicedo est également revenu sur les critiques entourant son transfert XXL et sur ses débuts compliqués à Londres, expliquant avoir trouvé sa force dans sa foi et dans sa certitude que Chelsea était son choix naturel. Très ambitieux, il affirme vouloir rester longtemps, progresser encore et garnir son palmarès sous le maillot des Blues : « tout arrive pour une raison… J’ai toujours été un Blue. » Malgré une gêne au genou, il refuse de lâcher, symbole d’un état d’esprit qui plaît à tout le club. Et à l’approche du derby, alors que les Blues restent sur une victoire majeure Barça en C1 (3-0), Moisés Caicedo prévient : Chelsea compte remettre Arsenal à leur place. À la question de savoir si les Blues peuvent faire tomber les Gunners, il conclut sans trembler : « pourquoi pas ? Ils se débrouillent très bien, mais nous ne les avons pas encore affrontés. » Le choc est bel et bien lancé !