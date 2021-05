Arsenal : Willian lui aussi sur le départ

Alors que David Luiz a fait savoir aux dirigeants d’Arsenal qu’il souhaitait quitter le club cet été, un de ses compatriotes est lui aussi sur le départ. D’après les informations de Sky Sports, Willian (32 ans) qui a rejoint les Gunners l’été dernier va déjà quitter la capitale anglaise.

Après une saison compliquée (un but et 5 passes décisives), l’ancien joueur de Chelsea est convoité par des clubs européens et des écuries de MLS. Le média anglais explique que l’Inter Miami, le club de David Beckham, était intéressé l’été dernier et qu’Arsenal attendrait des offres officielles.

After David Luiz, also Willian is expected to leave Arsenal this summer. ⚪️🔴 #AFC



There’s interest from European clubs and from MLS - Inter Miami wanted him last summer. Arsenal are waiting for official bids. 🇧🇷 #Willian #transfers