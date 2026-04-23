Très mauvaise nouvelle pour l’OL !

L’Olympique Lyonnais a retrouvé une certaine stabilité ces derniers mois, que ce soit sur le terrain ou en coulisses. Mais sa situation n’en reste pas moins compliquée, et les rumeurs concernant une vente pullulent. Michele Kang et Ares sont candidats au rachat, alors qu’Eagle Football Group a officiellement mis le club en vente. D’autres candidats, comme le boss de Ferrari John Elkann, seraient aussi sur le coup.

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De quoi imaginer un avenir plus paisible pour l’écurie rhodanienne, qui a souffert ces dernières années à cause de John Textor. Mais de temps à autre, les démons du passé ressurgissent. En plein conflit ouvert avec le club de Botafogo, autre formation de la galaxie Eagle, qui réclame 125 millions d’euros aux Lyonnais, l’Olympique Lyonnais vient de recevoir une bien mauvaise nouvelle.

Une amende salée

Un juge brésilien a ainsi condamné l’OL à payer 20,8 millions d’euros à Botafogo. Le club brésilien estime que Lyon lui doit de l’argent suite à des prêts accordés lorsque les deux clubs appartenaient à Textor, et aurait donc reçu une première décision favorable pour ses intérêts. L’Olympique Lyonnais a la possibilité d’échelonner le prêt, et a trois jours pour faire appel de cette décision, comme le rapporte Globo.

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Un coup dur pour les finances du club, notamment à l’approche du prochain mercato, alors que le club est encore en course pour une qualification en Ligue des Champions. Le média Olympique-et-Lyonnais précise tout de même que l’OL n’a encore reçu aucun document de la justice brésilienne, et qu’il reste à voir si cette décision sera valable et applicable en France. Mais ce qui est sûr, c’est que le fantôme de John Textor n’a pas fini de hanter l’Olympique Lyonnais…