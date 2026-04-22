Mandat d’arrêt émis contre la famille du Cheikh Al-Thani à Malaga

Ce mercredi, AS révèle que le tribunal provincial de Malaga a émis un mandat d’arrêt contre le Cheikh Al-Thani et plusieurs de ses proches, dont ses fils. La justice espagnole souhaite les «arrêter dans l’espace Schengen et restreindre leurs déplacements hors du Qatar». Il ne s’agit pas de l’émir Tamim ben Hamad Al-Thani, actuel actionnaire majoritaire du Paris Saint-Germain, mais d’un lointain parent, le Cheikh Abdullah Al-Thani. Ce dernier était président de Malaga, où il était accompagné par ses fils qui étaient administrateurs au sein de l’écurie espagnole.

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Le Cheikh, qui voyage en France et au Royaume-Uni, et ses enfants, qui vivent en Allemagne, sont dans le viseur de la justice espagnole. AS rappelle que le parquet requiert «des peines de 14 ans et de 6 mois de prison contre Al-Thani et ses fils Nasser, Nayef et Rakkan, ainsi que des peines allant jusqu’à 10 ans contre cinq autres anciens dirigeants du Málaga CF , pour des délits présumés de détournement de fonds, d’abus de confiance et d’imposition d’accords abusifs. Tous étaient membres du conseil d’administration du club, respectivement président et administrateurs, jusqu’à leur destitution par décision de justice le 20 février 2020. Depuis lors, José María Muñoz dirige le club.» Affaire à suivre…