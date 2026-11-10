Équipe de France : Aurélien Tchouameni forfait à son tour mais pas remplacé

Après Pierre Kalulu et Marcus Thuram, Zinedine Zidane déplore un 3e forfait pour ce rassemblement. C’est au tour d’Aurélien Tchouameni de dire au revoir aux Bleus. Comme craint après la séance de ce mardi qu’il n’a pas pu terminer, le milieu de terrain est touché à l’adducteur droit et rentre dans la capitale espagnole. Il s’agit de la même blessure survenue lors de la dernière Coupe du Monde, celle-là même qui lui avait fait manquer le rassemblement en septembre.

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«Il ressent cette gêne depuis son arrivée à Clairefontaine. Au regard de son passif médical et après avoir échangé il y a quelques minutes avec les médecins du Real Madrid, le staff médical des Bleus, en accord avec le joueur, a décidé de le remettre à disposition de son club. Il passe la nuit avec le groupe et repartira demain vers Madrid», informe le communiqué des Bleus. Tchouameni ne sera pas remplacé.