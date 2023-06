OM : le message de Marcelino aux supporters

Fraîchement nommé à la tête de l’OM pour succéder à Igor Tudor, Marcelino s’impatiente déjà de découvrir la ferveur incandescente du Vélodrome. Sur son compte Twitter, l’entraîneur espagnol a envoyé un joli message à ses supporters, exprimant son excitation à l’idée de vivre l’une des plus belles ambiances d’Europe.

«Bonjour Marseille ! Très heureux de rejoindre un aussi grand club que l’OM et hâte d’être au Vélodrome, de vivre l’une des plus belles ambiances d’Europe ! Allez l’OM», a tweeté l’entraîneur de 57 ans avec une vidéo mettant en lumière le club et la ville. Les supporters apprécieront.

