Ce jeudi, on dispute la cinquième journée de la Ligue Europa avec un duel entre l’Olympique Lyonnais et Lillestrøm. À domicile, les Gones s’organisent dans un 4-3-3 avec Dominik Greif qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Steve Kango, Félix Bacher, Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico en défense. Corentin Tolisso et Noah Nartey composent l’entrejeu avec Khalis Merah un cran plus haut. En pointe, Rémi Himbert est épaulé par Kaïl Boudache et Julien Duranville.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Norvégiens s’articulent dans un 4-1-4-1 avec Pontus Dahlberg dans les cages derrière Lars Ranger, Sander Foss, Sturla Ottesen et Frederik Elkær. Le milieu de terrain est assuré par Henrik Melland et Gustav Nyheim tandis que Filip Ottosson évolue comme sentinelle. Devant, Va est soutenu par Camil Jebara et Eric Kitolano.

Les compositions

Olympique Lyonnais :

Lillestrøm :