Menu Rechercher
Commenter 1
Exclu FM Ligue 1

Lorient a trouvé un accord avec le Sporting pour Souleymane Faye

Par Santi Aouna - Allan Brevi
1 min.
Loïc Féry, le président des Merlus @Maxppp

Selon nos informations, le FC Lorient est sur le point de finaliser l’arrivée de Souleymane Faye. Le club breton a trouvé un accord avec le Sporting CP pour accueillir le milieu offensif sénégalais sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 6,5 millions d’euros. Les Merlus prendront également en charge l’intégralité du salaire du joueur durant son passage en Bretagne.

La suite après cette publicité

Arrivé au Portugal en janvier dernier en provenance de Grenade contre un peu plus de 6 millions d’euros, l’international sénégalais de 23 ans cherche désormais davantage de temps de jeu après une première partie d’aventure au Sporting marquée par seulement 9 apparitions. Lorient, qui construit son effectif sous les ordres d’Alexandre Dujeux, voit en lui un renfort offensif capable d’apporter de la créativité dans l’entrejeu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lorient
Sporting
Souleymane Mame Faye

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lorient Logo Lorient
Sporting Logo Sporting Clube de Portugal
Souleymane Mame Faye Souleymane Mame Faye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier