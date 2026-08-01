Lorient a trouvé un accord avec le Sporting pour Souleymane Faye
Selon nos informations, le FC Lorient est sur le point de finaliser l’arrivée de Souleymane Faye. Le club breton a trouvé un accord avec le Sporting CP pour accueillir le milieu offensif sénégalais sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 6,5 millions d’euros. Les Merlus prendront également en charge l’intégralité du salaire du joueur durant son passage en Bretagne.
🚨EXCL: 🟠🐟🇸🇳 #Ligue1 |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 1, 2026
❗️Le FC Lorient est en passe de boucler l'arrivée de Souleymane Faye.
🔐 Accord trouvé avec le Sporting pour un prêt avec option d'achat fixée à 6,5 M€.
💰 Lorient prendra en charge l'intégralité du salaire du joueur.
Avec @laloumance… pic.twitter.com/Y5IKTrDTwM
Arrivé au Portugal en janvier dernier en provenance de Grenade contre un peu plus de 6 millions d’euros, l’international sénégalais de 23 ans cherche désormais davantage de temps de jeu après une première partie d’aventure au Sporting marquée par seulement 9 apparitions. Lorient, qui construit son effectif sous les ordres d’Alexandre Dujeux, voit en lui un renfort offensif capable d’apporter de la créativité dans l’entrejeu.
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