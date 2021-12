Brendan Chardonnet s'amuse de l'impressionnante série de Brest

Cinq victoires lors des cinq dernières rencontres, voici la série impressionnante et même historique du Stade Brestois en Ligue 1. Une dynamique étincelante qui permet d'ailleurs aux hommes de Michel Der Zakarian d'effectuer une belle remontée au classement après un début de saison très compliquée sur le plan comptable. Onzièmes de Ligue 1, les Brestois restent sur une courte victoire contre l'ASSE (1-0), eux qui avaient dû attendre la fin du mois d’octobre pour signer leur première victoire face à l'AS Monaco (2-0). Invité de l’émission le «Super Moscato Show» sur RMC, le capitaine des Brestois Brendan Chardonnet (26 ans) est, à ce titre, revenu sur ces dernières semaines très positives.

«Si on est surpris? Oui et non car cinq victoires d’affilée c’est énorme, c’est le record du club. Même si on perdait en début de saison, on n’était pas si loin à chaque fois. On a récupéré un groupe au complet avec un peu de réussite en plus», a tout d'abord déclaré le défenseur avant d'évoquer, non sans ironie, les objectifs du club qui compte actuellement 21 points : «on vise l'Europe» puis de revenir plus sérieusement sur les ambitions du SB29 d'ici la fin de la saison : «l’objectif est d’assurer le maintien le plus tôt possible (…) Quand l’objectif sera rempli, on aura pris nos 40, 42 points là on pourra avoir d’autres ambitions». Mais pour poursuivre cette belle série, Brest devra se défaire de l'OM au Vélodrome et la tâche s'annonce d'ores et déjà ardue même si Chardonnet veut y croire : «on peut faire un truc. On est dans une très bonne phase, Marseille revient bien aussi. Ça sera une belle ambiance.» Réponse, ce samedi, à 17 heures.

