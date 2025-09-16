Samuel Umtiti explique sa retraite sportive

Le LOSC aura donc été son dernier club. Samuel Umtiti a annoncé ces dernières heures qu’il mettait un terme à sa carrière, à l’âge de 31 ans seulement. Les blessures à répétition, notamment au genou, l’ont trop atteint pour qu’il retrouve un niveau physique adéquat pour le monde professionnel. «C’est une décision à laquelle je pensais depuis un an et demi déjà. Je venais juste de me faire opérer. Le LOSC m’a soutenu et aidé donc je me devais d’aller au bout. J’avais pris cette décision-là d’arrêter après cette saison», explique-t-il dans une interview à OLTV diffusée ce mardi soir. Selon le défenseur, il était temps d’arrêter les frais, malgré les propositions reçues cet été.

«J’ai réfléchi, pesé le pour et le contre. Honnêtement, ça a été rapide car mentalement ça a été dur ces dernières années. Ce que j’ai pu vivre avec les blessures. Je pense que je suis tombé à plusieurs reprises et je me suis relevé comme je pouvais. Mais au bout d’un moment, le corps et la tête disent stop. Je pense que j’ai fait tout ce que je pouvais et devais en tant que joueur», poursuit le champion du monde 2018, qui a préféré sacrifier son corps pour disputer cette compétition, et la remporter. «Je n’ai pas de regret. Ça a été mentalement dur, les blessures à répétition. On se demande pourquoi ? C’est la vie. Il y a des hauts et des bas et il faut relativiser.»