OL : Malick Fofana a finalement choisi Sunderland

Quelle journée pour Malick Fofana ! Tout au long de la journée, Sunderland et Crystal Palace se sont battus pour l’international belge de l’OL, avec plusieurs hijacks et un joueur qui a même passé une visite médicale sans savoir quel club il allait rejoindre. Mais comme l’indique Fabrizio Romano, Fofana a bien donné son accord final aux Black Cats.

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Il faut dire que le joueur avait déjà donné, à plusieurs reprises, son accord aux deux clubs. Mais finalement, il va bien rejoindre Sunderland, qui était en pole position ce matin, avant que les Eagles ne décident de s’immiscer dans ce dossier. Fin de feuilleton donc, et Fofana va exporter ses talents dans le nord de l’Angleterre.

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Belle plus-value pour l’OL

Un dossier qui avait été perturbé par des histoires de commissions d’agent, et qui va finalement se conclure pour un montant situé entre 35 et 40 millions d’euros. Le double de ce qu’avait payé l’écurie rhodanienne pour le recruter à La Gantoise en 2024. Une belle plus-value pour l’Olympique Lyonnais, qui avait besoin de vendre suite à l’élimination en barrages de Ligue des Champions.

Du haut de ses 21 ans, Malick Fofana va donc pouvoir découvrir la Premier League. Ses qualités physiques et sa facilité à mettre le feu dans une défense devraient régaler les supporters du Stadium of Light. Et qui sait, en cas de belles prestations avec les Black Cats, les portes d’un cador de Premier League pourraient s’ouvrir très rapidement.