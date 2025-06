Manchester United promet du très lourd pour ses prochains transferts

D’un Manchester à l’autre. Durant l’année 2024, Omar Berrada a quitté les Skyblues et son siège de directeur des opérations football du City Football Group après treize années de bons et loyaux services. Le dirigeant espagnol n’a pas eu à faire beaucoup de kilomètres pour se rendre dans chez son nouvel employeur, puisqu’il a été recruté par… Manchester United. Le club voisin et rival de Manchester City. En pleine restructuration, les Red Devils ont réussi à le convaincre de passer chez l’ennemi. Pour cela, ils lui ont confié des responsabilités et le poste de PDG. Ils avaient annoncé la nouvelle via un communiqué de presse officiel le 20 janvier 2024.

Les fans vivent un enfer à MU

«Manchester United est heureux d’annoncer la nomination d’Omar Berrada au poste de nouveau PDG. Le club est déterminé à remettre le football et la performance sur le terrain au cœur de tout ce que nous faisons. La nomination d’Omar représente la première étape de ce voyage. En tant que l’un des dirigeants de football les plus expérimentés au sommet du football européen, Omar apporte une richesse d’expertise footballistique et commerciale, avec un parcours avéré de leadership réussi et une passion pour contribuer au changement au sein du club. Il est actuellement directeur des opérations football du City Football Group, supervisant 11 clubs sur cinq continents et, avant cela, a occupé des postes de direction à Barcelone.»

Lancé dans une nouvelle aventure, Berrada savait où il mettait les pieds. Il était au courant de la situation de MU et du fait qu’il faudrait se serrer la ceinture pour coller aux attentes de Sir Jim Ratcliffe, qui n’hésite pas à trancher dans le vif et à mener une politique d’austérité. Ce qui n’est pas du goût de nombreux employés du club, qui tombent comme des mouches puisqu’il multiplie les licenciements, et des supporters, qui en ont assez de ses pratiques et des résultats décevants de l’équipe première. Mais ils vont peut-être retrouver le sourire grâce à Omar Berrada. Lors d’une interview donnée au Sun, le PDG de MU a fait des annonces fortes sur divers sujets.

Berrada fait des promesses

Concernant Ruben Amorim, qui est arrivé en novembre dernier, il l’a comparé à Pep Guardiola, qu’il a connu à City. Et il a avoué qu’il y a des similitudes entre eux. « Il y en a beaucoup. C’était difficile pendant la première année de Pep. Il n’a rien gagné et on se demandait s’il parviendrait à mettre en pratique sa vision du football. On disait qu’il était arrogant et qu’il ne changerait pas son style de jeu. Mais Pep est resté fidèle à ses principes. Il a pu, la première année, être en dessous de ses standards. Le club l’a soutenu. L’équipe a commencé à gagner et a créé ce cycle gagnant qui a duré jusqu’à cette saison.» Berrada souhaite donc laisser sa chance à Amorim, auquel il croit beaucoup.

Il a ajouté à son sujet : «nous avons vu cela comme un investissement pour les saisons suivantes, car nous allions donner du temps à Ruben pour connaître l’équipe, le club, la Premier League. Nous avons une feuille de route très claire sur la façon dont nous allons y parvenir. Si Ruben avait commencé le 1er juillet 2025, nous n’aurions pas pu avoir toutes ces connaissances, n’est-ce pas ? Et c’est ce que je ressens depuis sept ou huit mois. Il a souffert, l’équipe a souffert. C’est pourquoi je pense que cela va vraiment nous aider à l’avenir.» Un avenir qu’il espère radieux et riche en trophées. C’est en tout cas son objectif, même s’il a admis que le chemin sera long.

Des mercatos qui vont beaucoup apporter

« Ce ne sera pas facile. Des moments difficiles nous attendent. Rien ne se résoudra en un seul été, mais nous sommes sur la bonne voie. L’équipe peut-elle remporter le titre de Premier League d’ici 2028 ? Bien sûr. Je crois fermement que nous pouvons y arriver. Nous avons deux ou trois fenêtres estivales pour constituer une équipe et commencer à concourir pour remporter la Premier League. Personne ne dit que nous ne voulons pas gagner d’ici là. Nous nous fixons un objectif précis à atteindre. Il s’agit d’établir une série d’objectifs dans un délai donné afin que nous puissions concentrer nos efforts et notre énergie sur cet objectif. Nous venons de terminer 15e et cela semble impossible. Mais pourquoi ne pas viser cet objectif ? Pourquoi ne pas tout faire ? »

Ambitieux, Berrada rêve de la Premier League et de la Ligue des Champions. Cela passera par des mercatos réussis et de bonnes performances, ainsi qu’un jeu de qualité. «Du côté du football, il y a une idée claire de ce que nous voulons faire, quels joueurs nous voulons avoir, comment nous voulons voir l’équipe jouer, comment nous allons intégrer les joueurs de l’académie, comment nous allons investir dans les futurs talents. Nous avons surmonté le plus dur de cette phase de transformation et nous allons maintenant commencer à construire. Je suis convaincu que nous reviendrons au sommet.»» De quoi faire saliver les supporters qui ne rêvent plus depuis longtemps au Théâtre des Rêves.