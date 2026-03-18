CAN 2025 : Mustapha Hadji dézingue Claude Le Roy

La décision de la CAF d’attribuer la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert deux mois après sa défaite en finale contre le Sénégal (1-0 a.p.) fait couler beaucoup d’encre. Si la fédération marocaine se félicite de cette décision, la sénégalaise s’apprête à répondre demain par le biais d’une conférence de presse. En attendant, les vainqueurs (sur le terrain) ont décidé de se saisir du tribunal du sport pour contester cette décision. Claude Le Roy y est allé de son petit commentaire hier, affirmant que la CAF se donnait une «image pitoyable» et accusant Gianni Infantino qui «aurait eu plein de magouilles pour décider que le Maroc soit champion». Des propos qui n’ont pas du tout plu à Mustapha Hadji. L’ancien attaquant international marocain s’en est pris à l’ex-sélectionneur français sur RMC.

La suite après cette publicité

«Toute la compétition a été bien organisée, malheureusement la finale a été gâchée et ça restera dans les annales en tant que déchet mais on l’aura gagné, c’est primordial pour le foot marocain, démarre Hadji. Mais moi j’en veux surtout à certaines personnes, comme Claude Le Roy. Pour moi aujourd’hui c’est le roi de la bêtise parce que quand il dit des choses comme quoi il y a eu de la magouille derrière mais sans nommer des gens. Parler de magouille, moi je pense qu’il va très loin, j’ai du respect pour lui et toute sa carrière mais là c’est le roi de la connerie. À un moment donné il faut ramener des preuves des magouilles», répond le Marocain, particulièrement en colère.