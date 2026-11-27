Le parquet de Marseille a annoncé ce vendredi l’ouverture de deux enquêtes après les violents affrontements survenus au stade Vélodrome, en marge de la rencontre entre l’OM et le Levski Sofia. Onze supporters bulgares ont été blessés, dont cinq hospitalisés, à la suite d’affrontements avec des supporters marseillais peu avant le coup d’envoi.

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La première enquête porte sur des faits de « violences volontaires aggravées (avec arme, en réunion et dans une enceinte sportive) commises à l’initiative des supporters marseillais », précise le parquet à l’AFP. Une seconde enquête a également été ouverte pour « incitation à la haine », à la suite de saluts nazis et de provocations attribués à des supporters bulgares. Une affaire qui a rapidement pris une tournure diplomatique.