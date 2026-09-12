Thomas Meunier dénonce les dérives du mercato après le transfert d’Ayyoub Bouaddi

Ancien coéquipier d’Ayyoub Bouaddi au LOSC, Thomas Meunier n’a aucun doute sur le talent du nouveau milieu de Manchester City. En revanche, le Belge de 35 ans ne veut plus utiliser le montant des transferts pour juger la valeur d’un joueur. Interrogé par The Athletic après le départ du Marocain pour 100 millions d’euros, il s’est montré particulièrement critique envers l’évolution du marché. « Ayyoub est incroyable. Mais on n’a plus besoin de parler d’argent, car il n’y a plus aucune logique. Vous pouvez acheter un âne pour 200 millions de livres et un très bon joueur pour 20 millions. Il n’y a plus aucun sens », a lancé le nouveau joueur de Sunderland.

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Meunier connaît particulièrement bien Bouaddi pour l’avoir côtoyé à Lille lors de la saison 2024-2025. Depuis, le milieu de 18 ans a poursuivi son ascension jusqu’à devenir l’un des joueurs les plus convoités d’Europe. Après 96 apparitions avec son club formateur et une Coupe du monde 2026 réussie avec le Maroc, où il a débuté cinq des six rencontres des Lions de l’Atlas, Bouaddi a finalement rejoint Manchester City malgré les intérêts d’Arsenal, Manchester United ou encore du Bayern Munich. Un transfert record de 100 millions d’euros pour le LOSC, qui illustre justement l’explosion des prix dénoncée par Meunier.