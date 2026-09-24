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UEFA Nations League

Équipe de France : Zinedine Zidane a recalé des fidèles de Deschamps

Par Dahbia Hattabi
Turquie France

Depuis quelques jours, Zinedine Zidane a lancé son aventure à la tête des Bleus. Le sélectionneur s’est entouré de fidèles adjoints, mais aussi de nouveaux visages qu’il a choisis personnellement et avec soin. Ce jeudi, L’Équipe fait d’ailleurs de petites révélations sur le sujet.

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En effet, le quotidien sportif révèle que plusieurs membres historiques du staff de Didier Deschamps sont passés par la FFF pour tenter d’entrer dans les plans de Zizou. Sans succès puisque l’ancien numéro 10, conscient d’avoir fait des mécontents, a préféré partir avec une nouvelle équipe.

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