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UEFA Nations League

Un joueur irlandais refuse de jouer contre Israël

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Gavin Bazunu avec l'Irlande @Maxppp
Israël Irlande

Comme attendu, la préparation de l’Irlande pour son match de qualification en Ligue des Nations est mouvementée. Selon l’Irish Independent, le gardien remplaçant Gavin Bazunu a informé sa fédération (FAI) de son refus de jouer contre Israël, exprimant un malaise face au contexte politique actuel. Une démarche forte que d’autres joueurs envisageraient d’imiter.

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Cette décision de dernière minute a forcé l’équipe à ne pas se présenter au stade Nagyerdei de Debrecen à l’heure prévue. De ce fait, la FAI a dû reporter en urgence la conférence de presse et la séance d’entraînement. Selon le média, l’UEFA suit de près l’évolution de la situation et une prise de parole collective des joueurs irlandais est désormais attendue pour clarifier leur position.

Pub. le - MAJ le
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