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Ligue 1

PSG : Luis Enrique évoque son avenir

Par Allan Brevi - Josué Cassé
1 min.
Luis Enrique, en conférence de presse. @Maxppp
PSG Brest
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Présent en conférence de presse ce samedi à la veille de la réception de Brest en Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, déjà considéré comme le meilleur entraîneur de l’histoire du club après la nouvelle qualification en finale de C1, s’est exprimé sur son avenir. Interrogé sur une possible prolongation, il s’est montré plutôt ouvert et serein quant à la poursuite de son aventure parisienne.

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« Depuis le 1er jour j’ai eu le soutien du président, des fans. Après, si on fait le même exercice avec la presse c’est différent… Mais j’aime ça. La vie d’entraîneur est dure mais ce que j’aime le plus dans ce métier, c’est cette capacité de rendre les supporters parisiens heureux », a expliqué le technicien espagnol.

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