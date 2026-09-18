Équipe de France : Zinedine Zidane a choisi ses co-capitaines
Présent en conférence de presse, ce vendredi, Zinedine Zidane a dévoilé sa première liste à la tête des Bleus avec 23 joueurs et plusieurs surprises. Face aux journalistes, le sélectionneur des Bleus a également conforté Kylian Mbappé dans son rôle de capitaine.
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Relancé sur cette thématique, l’ancien coach du Real Madrid a par ailleurs avoué avoir choisi ses co-capitaines. «Ils sont tous identifiés mais vous n’aurez pas encore les noms. Il y a 4 capitaines». Encore un peu de patience…
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