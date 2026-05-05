Affaire Maxime Leroy : le chauffeur VTC encourt 30 ans de prison pour la mort du supporter nantais

Le 2 décembre 2023, en marge de la rencontre entre le FC Nantes et l’OGC Nice, un drame avait profondément choqué le football français aux abords du stade de la Beaujoire. Maxime Leroy, jeune supporter nantais de 31 ans, avait été mortellement poignardé lors d’une altercation impliquant un chauffeur VTC. Selon les éléments de l’enquête, l’homme mis en cause, qui s’est ensuite rendu de lui-même aux autorités, reconnaît avoir porté deux coups de couteau tout en contestant toute intention de donner la mort, évoquant un contexte de tension et d’altercation sur fond de heurts entre groupes de supporters.

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Ce mardi, la chambre de l’instruction de Rennes a confirmé la qualification de meurtre retenue par le juge d’instruction, rejetant ainsi le recours de l’accusé qui espérait une requalification en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le chauffeur VTC sera donc jugé devant la cour d’assises de Loire-Atlantique et encourt jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle selon L’Équipe. Dans ce dossier également, un second conducteur impliqué pour des faits de violences et de destruction de preuves a déjà été condamné à une peine de prison avec sursis, dans une affaire née d’une situation qui avait dégénéré entre supporters et chauffeurs en centre-ville de Nantes avant la rencontre.