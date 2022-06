Luis Enrique veut rester à la tête de l’Espagne

La suite après cette publicité

Selon Cadena SER, le sélectionneur espagnol, Luis Enrique aimerait prolonger son contrat avec le Roja en cas de qualification de son équipe pour le Final Four de la Ligue des Nations. Le technicien de 52 ans, dont le contrat court jusqu’au 31 décembre prochain, aurait normalement dû quitter ses fonctions après la Coupe du Monde 2022 au Qatar mais il pourrait effectuer finalement six mois supplémentaires pour disputer le Final Four de la compétition continentale en juin 2023.

Selon le média ibérique, l’une des conditions pour qu’Enrique reste à la tête de l’Espagne est qu’il réalise une belle Coupe du Monde avec son équipe. Cette possibilité de voir l’ancien coach du Barça rester un peu plus longtemps en poste inquièterait les candidats à sa succession. De son côté, la fédération espagnole ne serait pas contre l’idée de prolonger son sélectionneur quelques mois car cela permettrait de recruter un nouvel entraîneur en fin de saison durant le mercato estival, et pour Luis Enrique cela lui permettrait de démarrer un nouveau projet avec un club dès le début de la saison suivante.