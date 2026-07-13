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Allan Saint-Maximin rebondit aux États-Unis

Par Aurélien Macedo
1 min.
Allan Saint-Maximin @Maxppp

Relancé pendant six mois du côté du Racing Club de Lens où il s’est montré à son aise avec 3 buts et 3 passes décisives en 10 matches de Ligue 1, Allan Saint-Maximin avait quitté le club artésien à l’issue de son contrat de six mois. L’ailier de 29 ans vient de retrouver chaussure à son pied en s’engageant avec la franchise américaine du Charlotte FC.

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«Le Charlotte FC a annoncé aujourd’hui la signature de l’attaquant français Allan Saint-Maximin pour un contrat de joueur désigné de trois ans, qui court jusqu’à la fin de la saison 2028-2029. Saint-Maximin occupera un poste de joueur désigné et un emplacement de joueur international au sein de l’effectif actuel du club», peut-on lire dans un communiqué.

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