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«Il faut dire à Mbappé qu’il n’est pas Neymar» : Kylian Mbappé taclé par Johan Micoud

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
France 3-1 Irlande du N.

Après le dernier match de préparation des Bleus avant la Coupe du Monde, la prestation de Kylian Mbappé a suscité de nombreuses réactions, malgré la victoire de la France face à l’Irlande du Nord (3-1). Muet et en manque de réussite dans le dernier geste, l’attaquant du Real Madrid n’a pas réussi à concrétiser les situations obtenues. Dans le jeu, le capitaine tricolore a pourtant participé aux combinaisons offensives, notamment aux côtés d’un Michael Olise particulièrement inspiré, mais sans parvenir à faire basculer la rencontre.

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Dans ce contexte, la sortie de Johan Micoud a rapidement fait réagir. L’ancien joueur de Bordeaux, aujourd’hui consultant sur le plateau de L’Équipe, n’a pas hésité à rappeler le rôle spécifique de Mbappé dans le dispositif offensif des Bleus : « il faut dire à Mbappé qu’il n’est pas Neymar. On n’ose pas lui dire peut-être. Tu es un joueur d’espace ! ». Une sortie forte, qui relance encore le débat sur le positionnement et l’utilisation du capitaine tricolore à quelques jours du début du Mondial.

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