Bordeaux : Alberth Elis veut partir

Auteur de neuf réalisations en 21 matchs de championnat la saison passée, Alberth Elis pourrait quitter Bordeaux cet été. «C’est quelque chose qui, par exemple, quand je suis arrivé au FC Girondins de Bordeaux, c’était l’idée et puis s’est passé ce qui s’est passé.»

«Il est maintenant temps de trouver un nouveau club et de voir ce qui se passe ces jours-ci malgré le fait que j’ai un long contrat puisqu’ils m’ont acheté pour quatre ans » a-t-il déclaré dans une interview pour un média hondurien. Des propos qui ont évidemment beaucoup circulé chez les supporters bordelais et que le joueur a rapidement démentis : «Je pense que vous avez très mal traduit et interprété ce que j’ai dit, si je dois continuer dans le club et me battre pour revenir en Ligue 1 je le ferai. »