Angers - OL : les compositions sont tombées

La 25e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un duel entre le SCO Angers et l’Olympique Lyonnais. A domicile, Angers s’organise en 4-3-3 avec Paul Bernardoni dans les cages derrière Yan Valery, Cédric Hountondji, Ousmane Camara et Faouzi Ghoulam. Nabil Bentaleb est placé en sentinelle auprès d’Himad Abdelli et Batista Mendy. Devant, Abdallah Sima, Ibrahima Niane et Amine Salama composent l’attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, le club rhodanien s’articule en 4-3-1-2 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Devant lui, Sinaly Diomandé, Dejan Lovren, Castello Lukeba et Nicolas Tagliafico forment la défense. Thiago Mendes est placé en sentinelle auprès de Maxence Caqueret et Johann Lepenant. Rayan Cherki est aligné en soutien de Moussa Dembélé et Bradley Barcola.

À lire

OL : où en est Jeffinho ?

Les compositions

Angers SCO : Bernardoni - Valery, Hountondji, Camara, Ghoulam - Abdelli, Bentaleb, Mendy - Sima, Niane, Salama

La suite après cette publicité

Olympique Lyonnais : Lopes - Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, T. Mendes, Lepenant - Cherki - Dembélé, Barcola