LOSC : Christophe Galtier évoque son avenir

Leader du championnat, le LOSC accueille Nîmes dimanche (17h05) au stade Pierre-Mauroy. Un rencontre cruciale dans la course au titre alors que l'OL et le PSG s'opposeront plus tard dans la soirée (21 heures). Si les Dogues rayonnent cette saison en Ligue 1, ces derniers le doivent en partie à leur entraîneur Christophe Galtier. Sous contrat avec le club nordiste jusqu'en juin prochain, le technicien lillois préfère ne pas se prononcer pour l'instant sur son avenir.

« D'ici la fin de saison, ce sera abordé mais il y a cette fin de Championnat très importante. Je veux être concentré sur objectifs à atteindre et matches à préparer. On se parlera en fin de saison, peut-être avant si les choses se sont décantés avant, mais ça m'étonnerait vu la situation au classement. Ma volonté n'est pas ce qu'il y a de plus important quand on discute de l'avenir. L'important c'est de savoir quels sont les volontés, les objectifs et les moyens du club, » a ainsi précisé Galtier en conférence de presse. A n'en point douter, une qualification du LOSC pour la prochaine Ligue des champions pourrait favoriser une prolongation du principal protagoniste...