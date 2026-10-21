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AC Milan : Gonçalo Ramos s’est blessé sérieusement à l’entraînement

Par Valentin Feuillette
1 min.
Gonçalo Ramos @Maxppp
Bournemouth Milan

L’AC Milan est frappé par une mauvaise nouvelle à la veille de son déplacement à Bournemouth en Ligue Europa. Selon Sky Sport, Gonçalo Ramos s’est blessé au mollet lors du dernier entraînement à Milanello. L’attaquant portugais souffrirait d’une élongation musculaire et a déjà quitté le centre d’entraînement des Rossoneri. Il ne sera pas du voyage en Angleterre pour la troisième journée de la compétition, prévue jeudi soir à 21h.

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Cette blessure suscite également des inquiétudes pour les prochaines échéances du club lombard. Ramos devrait manquer le déplacement à Udine et sa présence pour le prochain derby reste très incertaine. Le staff médical espère toutefois le remettre sur pied pour le rendez-vous du 31 octobre à San Siro. Des examens complémentaires sont prévus demain afin de déterminer plus précisément la durée de son indisponibilité.

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