CdM 2026 : l’Iran contraint d’entrer et sortir des États-Unis le jour des matchs

La sélection iranienne devra composer avec des conditions de déplacement particulièrement strictes lors de la Coupe du Monde 2026. Selon des déclarations de l’ambassadeur d’Iran au Mexique rapportées par l’AFP, les joueurs seront contraints d’entrer et de quitter le territoire américain le jour même de leurs rencontres disputées aux États-Unis, en raison de restrictions de visas imposées par Washington.

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« Nous pouvons entrer dans la matinée et nous devons repartir le jour même », a précisé le diplomate Abolfazl Pasandideh, à la veille de l’arrivée de la sélection iranienne, dont le camp de base est situé à Tijuana, au Mexique. Une contrainte logistique lourde qui s’ajoute à la préparation de la compétition pour la formation iranienne.