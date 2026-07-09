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Roberto Martinez déjà courtisé après son départ du Portugal

Par Sasha Nahon
1 min.
Roberto Martinez en conférence de presse @Maxppp

Roberto Martinez n’est déjà plus sans projet. Quelques jours après avoir quitté son poste de sélectionneur du Portugal, l’entraîneur espagnol est annoncé parmi les candidats pour prendre les commandes de l’Écosse. Selon des informations relayées par TalkSport, son profil intéresserait la fédération écossaise, à la recherche d’un nouveau sélectionneur. Une nouvelle opportunité pourrait donc rapidement se présenter pour le technicien de 52 ans, malgré une fin d’aventure mouvementée avec la Seleçao das Quinas.

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Le Portugal a officiellement confirmé le départ de Martinez après plus de trois ans de collaboration. Arrivé en 2023, l’ancien sélectionneur de la Belgique quitte son poste avec un bilan contrasté, marqué notamment par le sacre en Ligue des Nations en 2025, mais aussi par de nombreuses critiques lors de ses derniers mois à la tête de l’équipe. Son élimination face à l’Espagne a finalement précipité son départ, annoncé après la rencontre par le technicien lui-même. Désormais, son avenir pourrait s’écrire outre-Manche, où l’Écosse étudie plusieurs pistes pour relancer sa sélection.

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