Maxime Lopez explique ce qui l’a empêché d’aller au Barça

C’est LA grosse rumeur qui a marqué la carrière de Maxime Lopez. Formé à l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain offensif de 27 ans aurait pu signer au FC Barcelone. Après une saison 2016/2017 concluante (3 buts, 6 passes décisives en 30 matches de Ligue 1), Lopez a été approché par le club catalan. Interrogé dans l’émission «Détective Mathoux» sur Canal+, le joueur du Paris FC a confirmé que les contacts avec les Blaugranas étaient réels.

« J’ai été beaucoup moqué partout parce que les gens pensaient que je mentais. Après ma première année, où vraiment je fais une belle saison, il y a un contact avec le directeur sportif, que les gens le veuillent ou non. Il a appelé mon agent, il a dit qu’il attendait de voir si je confirmais une saison encore. J’avais le profil, on ne va pas se mentir, pour jouer là-bas, petit gabarit, technique. Le truc qui m’a tué, c’est que je suis un amoureux de Messi. Je me voyais déjà être dans le vestiaire avec lui. À l’époque, il y avait Ousmane Dembélé qui venait de signer au Barça et qui m’avait contacté en me disant : « le directeur sportif m’a parlé de toi ». L’histoire est réelle, elle n’est pas fausse. Sauf qu’après, petite enflammade. Ça m’a fait tourner la tête un peu. »