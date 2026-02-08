L’Espagne se questionne déjà sur la gestion de Dro Fernández, Bruno Fernandes a encore choqué tout son monde

L’Espagne commence déjà à douter du traitement réservé à Dro Fernández

Ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique de Marseille et toujours pas de Dro Fernandez à l’horizon, c’est déjà un débat qui fait réagir en Espagne. Luis Enrique ne donne pas de piste sur Dro Fernandez, voilà ce qu’écrit le journal Sport qui explique tout simplement que l’ancien crack du Barça n’a toujours pas eu la moindre minute avec le PSG. Le coach parisien a expliqué en conférence de presse qu’il n’y avait pas d’urgence, qu’il avait signé pour cinq saisons et non pour deux matches. Selon le scénario du match de ce soir, Dro Fernandez pourrait disputer ses premières minutes avec le maillot du PSG. Une première qui sera suivie de très près… y compris chez nos voisins ibériques.

Bruno Fernandes fait encore parler de lui

Manchester United a confirmé son renouveau depuis l’arrivée de Michael Carrick. 4 victoires en 4 matches de Premier League pour les Red Devils qui ont fait tomber Tottenham (2-0). Manchester United a été bien aidé par le carton rouge en première mi-temps de Cristian Romero, un capitaine dépassé, au contraire de Bruno Fernandes. Le Portugais a bouclé sa rencontre avec un nouveau but, il vient de se rendre décisif pour la 200ᵉ fois avec Manchester. Depuis l’arrivée de Carrick, Bruno est replacé dans un rôle de numéro 10 qui lui correspond beaucoup plus et cela se sent dans son impact sur le jeu mancunien. Son équipe va beaucoup mieux et forcément, c’est en grande partie grâce à son talent et son influence.

Kenan Yildiz prolonge son contrat avec la Juve

La prolongation d’une pépite enfin officielle. Kenan Yildiz a signé un nouveau contrat avec la Juventus, il est désormais lié à la Vieille Dame jusqu’en 2030. C’est un pas énorme que passe la Juve dans son projet, Kenan Yildiz était courtisé par un tas de gros clubs dont Chelsea, Arsenal, le Barça et le Real Madrid. Mais l’international turc a décidé de prolonger l’aventure avec la Juventus, de quoi crédibiliser le projet turinois. Forcément, cette prolongation va se ressentir sur son salaire puisque Yildiz passe de 1,5 M annuel à 6M d’euros. Une hausse énorme, mais à la hauteur de son talent et de son influence sur le jeu de la Vieille Dame.