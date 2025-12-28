CAN 2025 : le Cameroun et la Côte d’Ivoire se partagent les points après une belle bataille

Victorieux de leurs deux premiers matches dans le groupe F, respectivement face au Gabon et au Mozambique, le Cameroun et la Côte d’Ivoire se donnaient rendez-vous ce dimanche soir à Marrakech pour un choc entre deux monuments africains. Une rencontre importante pour les deux équipes qui souhaitaient forcément prendre la main sur la première place, qui permet de nombreux avantages dans cette CAN. Pour ce faire, les deux sélectionneurs faisaient des choix importants à la pointe de l’attaque. Alors qu’Emerse Faé a décidé de titulariser Vakoun Bayo plutôt que Wilfried Zaha. En face, David Pagou a choisi Christian Kofane plutôt que Karl Etta Eyong. Dès lors, tout était donc en place pour assister à l’un des chocs de ce début de CAN.

D’entrée, la Côte d’Ivoire a pris le Cameroun à la gorge. Plus féroces dans les duels et plus inspirés offensivement, les Éléphants ont asphyxié leurs adversaires. Après dix minutes marquées par la grosse opportunité pour Amad Diallo (7e), le Cameroun est sorti de sa boîte. Solides, les Lions indomptables se sont lancés en contre et Darline Yongwa n’était pas loin d’ouvrir le score (11e). De mieux en mieux, les Camerounais ont même pris l’ascendant et auraient même pu ouvrir le score sans la barre, qui s’est interposée à Kofane (21e) et la précipitation de Baleba (26e). Dans ce premier acte rythmé, la Côte d’Ivoire a mieux terminé et Bayo aurait même pu ouvrir le score s’il avait mieux rabattu sa tête (41e).

Le Cameroun et la Côte d’Ivoire se sont rendu coup pour coup

Après une première période très satisfaisante, le deuxième acte est parti sur des bases encore plus élevées. Finalement, ce sont les Ivoiriens qui ont inscrit le premier but de la rencontre. Trouvé sur une ouverture lumineuse de Ghislain Konan, Amad Diallo a fixé son vis-à-vis avant d’envoyer une frappe enroulée imparable en lucarne (1-0, 51e). Loin d’avoir abdiqué, le Cameroun a réagi dans la foulée. Dans une rencontre décousue où le ballon allait d’une surface à une autre, Junior Tchamadeu a tenté une frappe à l’entrée de la surface. Contrée par Konan, cette dernière a trompé Yahia Fofana et a permis aux Camerounais de recoller directement dans la rencontre.

Dès lors, une véritable bataille a eu lieu à Marrakech. Sous les yeux de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé, les deux équipes se sont rendu chaque coup et les deux équipes ont eu leurs occasions pour prendre l’avantage. Finalement, les deux équipes se sont quittées sur un match nul qui reflète bien la rencontre (1-1). Valeureux et très solidaires, les Camerounais ont tenu tête au champion d’Afrique en titre, toujours capable de faire mal grâce à son vivier offensif impressionnant qui doit encore régler la mire. Une rencontre plaisante et un choc qui tient toutes ses promesses. Malgré tout, aucune des deux équipes n’a encore validé son ticket pour les 8es de finale. Néanmoins, Ivoiriens et Camerounais restent les deux premiers de ce groupe F et confirment qu’il faudra compter sur eux pour le reste de la compétition.