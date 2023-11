Espagne : Luis de la Fuente est sûr de ne pas perdre Lamine Yamal

Présent en conférence de presse avant la réception de la Géorgie pour le compte de la 10e et dernière journée des éliminatoires de l’Euro 2024 en Allemagne, le sélectionneur de l’Espagne Luis de la Fuente n’a pas hésité à réitérer son admiration pour son joyau catalan Lamine Yamal (16 ans), tout juste international après seulement deux mois (3 capes avec les A depuis septembre dernier, 2 buts). Et alors que la presse espagnole a rappelé qu’une condition existait pour que le Blaugrana puisse jouer pour le Maroc, son a mis les choses au clair concernant sa carrière en sélection.

«Il n’y a aucun doute au sujet de Lamine. Après quatre matches, il jouera certainement avec nous, mais ce n’est pas important, car il est convaincu qu’il veut jouer avec nous. Il a compris que pour être ici, l’exigence est maximale. Il doit mûrir et a encore un long chemin à parcourir. Nous avons la chance d’avoir un joueur aussi talentueux et il est mieux accompagné par les grands joueurs qui l’entourent. Il a compris que le plus important est de mettre son talent au service de l’équipe», a expliqué le technicien de la Roja face aux journalistes. Une belle preuve de confiance avant que Yamal retrouve sa première victime sous le maillot rouge, 30 minutes après son entrée contre les ouailles de Willy Sagnol.