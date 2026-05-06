«L’UEFA ne voulait pas de l’Atlético en finale» : les graves accusations du maire de Madrid

Ce matin, AS a révélé que l’Atlético de Madrid se sentait lésé après son élimination face à Arsenal en Ligue des Champions. Les Colchoneros ont pesté contre l’arbitrage, notamment concernant la désignation de plusieurs arbitres. Un sentiment partagé par le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Fidèle supporter de l’Atlético, il est tout simplement indigné. Ses propos sont relayés par Marca. « Écoutez, ce que je veux dire, c’est que quand j’ai vu le tirage au sort, je pensais qu’on affronterait Arsenal, et je me suis trompé. On a dû jouer contre l’UEFA. Et l’UEFA a clairement fait savoir qu’elle ne voulait pas de l’Atlético de Madrid en finale de la Ligue des Champions. Il est incompréhensible qu’ils aient désigné un arbitre allemand alors que l’Espagne et l’Allemagne se disputent la cinquième place qualificative pour la Ligue des Champions. Qui, à part l’UEFA, aurait l’idée de nommer un arbitre allemand à la fois comme arbitre principal et comme arbitre VAR ? Et hier, il y a eu des actions qui n’étaient pas dues à un mauvais arbitrage, mais, à mon avis, à une décision prédéterminée visant à nuire à l’Atlético de Madrid. »

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L’élu a enchaîné : « il est incompréhensible qu’il n’y ait pas eu un seul ralenti sur l’action de Giuliano (Simeone), alors que le penalty était flagrant. Nous avons ensuite vu sur les réseaux sociaux qu’il n’y avait pas hors-jeu et qu’il avait quitté sa propre moitié de terrain. Dans un match retransmis par autant de caméras de télévision, pourquoi l’équipe de production n’a-t-elle pas montré le ralenti pour déterminer s’il y avait hors-jeu ou non ? Parce qu’il n’y avait pas hors-jeu, et ils ont refusé de l’admettre (…) C’est flagrant, l’arbitre siffle dès que Griezmann tombe, la faute de Pubill n’existe pas et donc… et le temps additionnel est la preuve manifeste que l’arbitre voulait que le match se termine au plus vite et qu’Arsenal aille à Budapest plutôt qu’à l’Atlético Madrid (…) C’est pourquoi je pense que nous, supporters de l’Atlético, sommes fiers de notre équipe, car elle s’est battue non pas contre Arsenal, mais contre l’UEFA. On peut battre Arsenal pendant 180 minutes, mais on ne peut pas battre l’UEFA. Et l’UEFA a mis en branle toute la machine pour empêcher l’Atlético de Madrid de se qualifier lors du match d’hier, et c’est l’arbitre qui a exécuté cette volonté.» De graves accusations.