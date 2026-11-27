Liverpool pourrait rapidement revenir à la charge pour Lamine Camara. Déjà intéressés par le milieu de terrain de l’AS Monaco depuis plusieurs mois, les Reds envisageraient désormais de tenter leur chance dès le prochain mercato hivernal. Le club anglais suit de près l’international sénégalais, qui avait déjà été tout proche de rejoindre Chelsea lors du dernier mercato estival. Les Blues avaient alors trouvé un accord estimé à près de 50 millions d’euros, avant que l’ASM ne décide finalement de mettre un terme aux négociations. Liverpool avait également étudié cette piste l’été dernier, mais la situation d’Alexis Mac Allister, finalement resté à Anfield, avait notamment freiné les discussions.

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Cette fois, les dirigeants anglais pourraient accélérer pour ne pas laisser la concurrence prendre de l’avance. Sous contrat avec Monaco jusqu’en juin 2029, Lamine Camara représente un élément important du projet monégasque et son départ ne sera pas simple à négocier. Le club de la Principauté pourrait réclamer entre 50 et 60 millions d’euros pour libérer son milieu de terrain dès janvier. Liverpool devra donc se montrer particulièrement convaincant pour espérer boucler l’opération en pleine saison. Chelsea reste également un concurrent à surveiller. Pour l’heure, aucune offre officielle n’a été transmise, mais le dossier pourrait rapidement s’accélérer à l’approche du mercato.