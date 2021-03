BL : l'Arminia Bielefeld et l'Union Berlin se neutralisent

Suite et fin de la 24e journée de Bundesliga avec un duel entre l'Arminia Bielefeld et l'Union Berlin. Premier relégable, l'Arminia Bielefeld avait un besoin urgent de points et a commence le match tambours battants.

L'Union Berlin a aussi joué crânement sa chance, mais au final personne n'aura réussi à marquer. C'est donc sur un match nul et vierge de 0-0 que se quittent les deux équipes. Au classement, l'Union Berlin reste septième tandis que l'Arminia Bielefeld redevient barragiste et dépasse Mayence.

Le classement de la Bundesliga