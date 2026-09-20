La presse marseillaise dépitée avant le Classique, les déclarations de Roberto De Zerbi mettent le feu à l’Angleterre

Marseille tremble avant le Classique

Ce soir, les Marseillais affrontent le PSG dans un Vélodrome qui pourrait sonner moins plein que d’habitude. Une petite réponse au mercato inexistant et au début de saison très compliqué de l’OM qui est sur quatre défaites de rang toutes compétitions confondues. Bruno Genesio et ses hommes font avec les moyens du bord, mais force est de constater que ça ne suffit pas. Ce Classique n’est pas du tout classique. Même si cette rencontre est toujours grandement déséquilibrée sur le plan financier, l’OM a toujours une équipe capable de rivaliser sur 90 minutes, ou au moins 65 000 supporters qui y croient dur comme fer. Cette fois, l’OM n’a sûrement pas 13 ou 14 joueurs capables de tenir le rang, et encore moins de supporters confiants. C’est dans un Vélodrome de plus ou moins 62 000 personnes que devraient s’affronter les 22 acteurs. Quasiment plein à chaque match à domicile depuis quatre ans, le Vélodrome devrait enregistrer une baisse de 3% par rapport à la moyenne de la saison dernière En tribunes, les supporters semblent quasiment résignés. La saison dernière a fait beaucoup de mal aux amoureux du club, ce n’est pas le mercato qui a aidé et encore moins le début de saison. Seul motif d’espoir, l’équipe de Bruno Genesio, aussi fragile soit-elle, met du cœur à l’ouvrage et ne triche pas. Mais pour le moment, ce n’est pas suffisant pour attirer 65 000 personnes au stade.

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De Zerbi déclenche une polémique en Angleterre

Ça fait 3 défaites et 2 nuls en 5 matchs pour Roberto De Zerbi et ses joueurs. Forcément, la conférence de presse de l’Italien était très attendue après la défaite face à Aston Villa, et il n’a pas déçu en fracassant ses joueurs. « C’est difficile à expliquer parce que, dans ma carrière, en 14 ans comme entraîneur, je n’ai jamais vu une équipe comme nous. Si fragile, si irrégulière. Soit, vous êtes bons, soit vous êtes mauvais. Vous ne pouvez pas être très bons pendant les 30, 40 premières minutes, puis encaisser comme ça de cette manière. C’est difficile à accepter pour moi. » C’est « inacceptable » d’encaisser un but « sur un long dégagement » du gardien adverse, alors même que c’est une technique d’Aston Villa pointée dans « de nombreuses réunions », a lâché De Zerbi à propos du deuxième encaissé. « Nous devons défendre de manière compacte. Les leaders doivent être des leaders et doivent guider l’équipe ». Pour le moment pas de décision de la part des Spurs et De Zerbi semble déterminé à inverser la tendance. Il faut dire qu’il a signé un contrat de 5 ans à 10 M € par saison, un licenciement coûterait près de 60 M€ à Tottenham.

Milan commence déjà à douter de Gonçalo Ramos

Actuellement, l’AC Milan n’est que 6e et doit absolument battre Lecce pour garder le contact avec la tête du classement. Un match déjà très important pour Gonçalo Ramos, recrue la plus chère de l’histoire des Rossoneri et qui est déjà sous le feu des critiques. Pas épargné après la défaite en Ligue Europa contre Benfica, l’ancien parisien doit réagir et ça passe par un bon match contre la modeste équipe de Lecce. En cas de nouvelle contre-performance, Ramos risque de s’embourber dans une passe délicate, quelques semaines seulement après son arrivée à Milan.