Guerre en Ukraine : l'UEFA met fin à son contrat avec Gazprom

C'était attendu, c'est désormais officiel : l'UEFA a annoncé ce lundi sur son site officiel la rupture de son partenariat avec Gazprom, en raison de l'intervention militaire russe en Ukraine ces derniers jours. Une décision forte du comité exécutif, le géant du gaz, qui appartient majoritairement à l'État russe, rapportant 40 M€ par an à l'instance dirigeante du football européen.

« L'UEFA a décidé aujourd'hui de mettre fin à son partenariat avec Gazprom dans toutes les compétitions. La décision prend effet immédiatement et couvre tous les accords existants, y compris l'UEFA Champions League, les compétitions des équipes nationales de l'UEFA et l'UEFA EURO 2024. », précise le communiqué de l'UEFA. Nouveau coup dur pour Gazprom, partenaire de l'UEFA depuis 2012, qui a déjà vu Schalke 04 mettre également fin à leur collaboration.

UEFA has today decided to end its partnership with Gazprom across all competitions.



The decision is effective immediately and covers all existing agreements including the UEFA Champions League, UEFA national team competitions and UEFA EURO 2024.