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Loum Tchaouna rejoint Coventry City

Par Sasha Nahon
1 min.
Loum Tchaouna Equipe de France @Maxppp

Loum Tchaouna change de club mais reste en Premier League. L’ailier français de 22 ans a officiellement signé ce samedi un contrat de cinq ans avec Coventry City, récent promu dans l’élite anglaise, où il sera entraîné par Frank Lampard. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. International Espoirs français à dix reprises, Tchaouna quitte Burnley après une seule saison, marquée par la relégation du club en Championship malgré un bilan personnel de trois buts et une passe décisive en 32 apparitions.

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Formé à Strasbourg puis à Rennes, où il a disputé ses premiers matches chez les professionnels avant un prêt à Dijon, Loum Tchaouna avait poursuivi sa progression en Italie sous les couleurs de la Salernitana puis de la Lazio Rome, avant de rejoindre Burnley à l’été 2025. Dans le communiqué publié par Coventry, le Français s’est montré ambitieux pour cette nouvelle étape de sa carrière. « Je vais apporter mon énergie, ma détermination et mon leadership à l’équipe. J’ai joué en Ligue 1, en Serie A et maintenant en Premier League, le meilleur championnat du monde, donc j’ai beaucoup d’expérience pour mon jeune âge », a-t-il déclaré.

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