Un nouveau club italien entre dans la course pour Franck Kessié

La Juventus voit apparaître un concurrent sérieux dans le dossier Franck Kessié. Selon Sky Sport Italia, l’AS Roma s’est renseignée sur le milieu ivoirien de 29 ans, désormais libre après la fin de son aventure en Arabie saoudite. Un profil particulièrement apprécié par Gian Piero Gasperini, qui connaît parfaitement Kessié pour l’avoir entraîné à l’Atalanta avant son départ à l’AC Milan. Pour l’instant, la Roma n’a fait que manifester son intérêt, tandis que la Juventus continue de pousser pour obtenir sa signature. Les Bianconeri ne sont toutefois pas encore en mesure de finaliser l’opération.

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Avant de passer à l’action, la Juventus doit en effet libérer de la place dans son milieu de terrain et la vente de Fabio Miretti pourrait ne pas suffire à elle seule. Cette nécessité de conclure plusieurs départs ralentit le club turinois et laisse une fenêtre à la Roma pour tenter de prendre les devants. Kessié connaît parfaitement la Serie A après avoir évolué sept saisons en Italie, entre Cesena, l’Atalanta et l’AC Milan. La piste romaine lui offrirait également la possibilité de retrouver Gasperini plusieurs années après leur collaboration à Bergame.