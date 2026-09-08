La réponse forte de Lamine Yamal à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur le Ballon d’Or 2026

Les stars sont de sortie. Hier, Vinicius Jr a participé à une foire aux questions sur Real Madrid TV. Le Brésilien a fait passer quelques messages notamment concernant la Ligue des Champions. Il croit fermement que son club va la remporter cette saison. Kylian Mbappé espère lui aussi soulever sa première coupe aux grandes oreilles avec les Merengues. Il l’a fait savoir hier en conférence de presse. C’est lui que le service de communication madrilène a choisi d’envoyer face aux médias à la veille du choc face à l’Inter en C1. Le Français en a profité pour se positionner clairement dans la course au Ballon d’Or 2026. Ce mardi, le FC Barcelone a décidé aussi d’envoyer l’une de ses stars face à la presse à la veille d’affronter Feyenoord en Champions League. En effet, c’est Lamine Yamal qui s’est prêté à cet exercice.

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Il a commencé par évoquer le retour de la C1, qu’il souhaite remporter. « Il n’y a pas de motivation plus grande que de gagner la Ligue des Champions, c’est le tournoi le plus spécial. Cette année, ça pourrait être le cas. De grands joueurs sont arrivés avec Gordon, Rodri, Adeyemi, João… Collectivement, je souhaite remporter plus de titres et continuer personnellement à grandir et à progresser. Je suis très jeune.» Ce qui ne l’empêche pas d’avoir un rôle de leader chez les Culés. «Être capitaine du Barça est un rêve. Je suis reconnaissant envers mes coéquipiers. Ça me rend plus responsable. Je donnerai le meilleur de moi-même pour l’équipe. Il y a de bons exemples dans l’équipe. Raphinha est spectaculaire. Pedri, Eric (Garcia), Frenkie (De Jong) aussi. Mes coéquipiers m’ont traité de façon spectaculaire. En tant que capitaine, je donnerai tout pour l’équipe.»

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Lamine Yamal est clair sur le Ballon d’Or

Lamine Yamal a ensuite été cuisiné sur la course au Ballon d’Or 2026. Il a été plutôt clair sur le sujet. « Cela ne dépend pas de moi, cela dépend de vous. Mon travail avec le Barça et l’équipe nationale a été incroyable. J’ai des options, j’ai fait une excellente année. Mais on verra.» Puis, il a été relancé au sujet de Kylian Mbappé, qui s’est lancé dans une campagne pour le titre individuel suprême. «Je ne pense pas avoir besoin de faire campagne. Je suis fier de ce que j’ai accompli et je ne peux rien demander de plus. C’est votre travail, je ne vais rien mendier.» L’international espagnol adopte une stratégie de communication aux antipodes de celle du Madrilène. Il a été par la suite questionné sur le choix d’Ousmane Dembélé, tenant du titre, de ne pas l’inclure dans son top 3 pour le Ballon d’Or.

« C’est l’ami de Kylian. Non ? (rires)… Je m’en fiche. Je suis très content de mon année. Je m’entends bien avec lui. Tout le monde a vu mon année, même s’il ne l’a pas vue… Quand j’ai affronté les deux, j’ai gagné. Je suis content de mon année.» Quoi qu’il arrive, le Barcelonais est ravi de cette année écoulée. D’ailleurs, il a avoué ne pas comprendre tous les débats autour de son attitude après la Coupe du Monde. « Je suis tellement heureux, je ne comprends pas pourquoi il y a eu autant de discussions. J’ai passé les meilleures vacances de ma vie. Je n’ai jamais été aussi heureux qu’aujourd’hui. » Ne comptez donc pas sur lui pour être mécontent ou malheureux. Lamine Yamal est visiblement sur un nuage. Avec un Ballon d’Or, il sera encore plus heureux. Mais il va patienter très tranquillement avant le verdict dans quelques semaines.