LdC : aucun joueur français ne disputera la finale pour la première fois depuis 2010

Il y aurait potentiellement pu y en avoir 8, il n’y en aura finalement aucun. Pour la première fois depuis 2010, pas le moindre joueur français - selon le critère de nationalité sportive - ne sera inscrit sur la feuille de match de la finale de Ligue des Champions cette saison. En effet, les deux clubs finalistes de cette édition 2023, Manchester City et l’Inter Milan, ne comptent aucun joueur tricolore dans leurs rangs, à la différence des deux vaincus l’AC Milan et le Real Madrid, qui en avaient chacun inscrit 4 sur leur liste UEFA cette saison.

Si Riyad Mahrez et Aymeric Laporte sont respectivement nés à Sarcelles et Agen, les deux citizens sont sportivement considérés comme internationaux algérien et espagnol. Un fait rare, donc, qui nécessite de remonter à la finale de 2010 entre l’Inter Milan et le Bayern Munich (2-0) pour observer un cas similaire. À l’époque, Franck Ribéry n’avait en effet pas pris part à la finale, après avoir été suspendu trois rencontres pour son carton rouge écopé face à l’OL, en demi-finale aller de la compétition (1-0).

